Иран направил жалобу в ООН, обвинив США в провоцировании беспорядков

Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу заявил, что президент США Дональд Трамп и его помощник провоцировали иранцев к подрывным и провокационным действиям посредством различных публикаций в социальной сети Twitter.

Голям Али Хошроу направил официальную жалобу в ООН, в которой обвинил США в том, что они вмешиваются в дела Исламской Республики и подстрекают к насилию. Выдержки из этой жалобы приводило 4 января агентство Tasnim.

В тексте послания говорилось о том, что США нарушает принципы международного права, которые регулируют отношения между странами, а администрация Америки во главе с Дональдом Трампом в последнее время нагло вмешивалась во внутренние дела Ирана, что в итоге выразилось в поддержке акций протеста, которые приводят к насилию и вандализму.

Иранский дипломат заявил, что Трамп совместно с помощником через различные твиты подстрекали иранцев к подрывным и провокационным действиям. Правительство Исламской Республики Иран ждет, что все страны осудят такую политику и требует от США действовать на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права.

В Иране с 28 декабря начались акции протеста. Протестующие выразили недовольство, связанное с ростом цен. Из-за попыток полиции прекратить протесты погибло около 20 человек, в том числе и сами полицейские. Иранские власти сообщают, что за участие в простестах арестовали больше 450 человек.

3 января командующий одного из элитных подразделений ВС Ирана генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании беспорядков в Исламской Республике и поражении протестующих.

Напомним, что президент США Дональд Трамп через Twitter высказался о том, что народ Ирана, все таки начал противостояние «жестоким и коррумпированным» властям. Он также считает, что в стране настало время для перемен.