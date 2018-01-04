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13:42   4 Января 2018
Россия
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Российских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии

Российских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии

Власти Латвии выдворяют из страны российскую журналистку Ольгу Курлаеву.

Об этом сообщает 4 января телеканал «Россия 24» (ВГТРК). Корреспондент Курлаева, по информации канала, теперь должна покинуть Латвию в течение 24 часов. Российскую журналистку власти обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии, сообщается в бегущей строке на канале «Россия 24».

Накануне из Латвии был депортирован ее супруг, корреспондент телевизионного канала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, отмечает ВГТРК. Мужчину задержали в стране 2 января текущего года. По данным местных властей, журналисту еще в 2015 году запретили въезжать в Латвию. При этом причины запрета на въезд для российского гражданина не сообщаются.

Автор: Алла Ларионова
#россия #латвия #сми #курлаевы
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