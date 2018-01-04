Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

Действие контракта на поставку газа в Польшу из Российской Федерации заканчивается в 2022 году.

Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк заявил о намерениях Польши подписать новый контракт на поставку российского газа в том случае, если стоимость не будет привязана к цене нефти. Польша полагает, что действующее соглашение является невыгодным. Об этом пишут польские СМИ. Вожняк отметил, что Польша может подписать новый контракт с «Газпромом», но не на длительный срок и не на большие объемы.

Ранее СМИ писали о том, что в прошлом году российская компания «Газпром» увеличила объем поставок в дальнее зарубежье на 8,1%. Глава компании Алексей Миллер уточнил, что объем экспорта составил 193,9 миллиарда кубических метров газа.