«Газпром» уложил свыше 700 км морского участка «Турецкого потока»

«Газпром» к настоящему времени смог уложить свыше 700 километров морского участка «Турецкого потока» по двум ниткам.

Об этом рассказал журналистам председатель правления госкорпорации Алексей Миллер. Он отметил, что это составляет около 38% всего морского участка газопровода.

Напомним, 7 мая 2017 года компания начала строительство морского участка «Турецкого потока». Он предусматривает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая из них предназначена для поставок газа потребителям в Турцию, ввод ее в эксплуатацию планируется в 2018 году; вторая будет использоваться для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, со сроком ввода в эксплуатацию в 2019 году.