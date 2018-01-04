В Киеве надеются, что новые переговоры по обмену пленными будут «легкими»

Украинский омбудсмен Валерия Лутковская надеется, что следующие переговоры по обмену пленными в Донбассе пройдут легче.

Она объяснила это тем, что уже разработан определенный механизм. Ранее замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука сообщил, что следующий этап обмена пленными в Донбассе состоится в январе или феврале.

Как пишет РИА Новости, в эфире украинских СМИ Лутковская заявила, что новый этап переговорного процесса пройдет легче, потому как выработаны определенные процедуры. Она отметила, что стороны уже знают, как проводить верификацию и в курсе выдвигаемых требований. Она отметила, что не будет строить прогнозов о том, как все пройдет.

В конце декабря состоялся самый крупный за время конфликта в Донбассе обмен пленными. Киев получил 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам было передано — 165 и 73 пленных соответственно. Сообщалось, что второй этап обмена пленными может состояться по формуле «74 на 29».