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В Киеве надеются, что новые переговоры по обмену пленными будут «легкими»

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13:24   4 Января 2018
Ближнее зарубежье
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В Киеве надеются, что новые переговоры по обмену пленными будут «легкими»

В Киеве надеются, что новые переговоры по обмену пленными будут «легкими»

Украинский омбудсмен Валерия Лутковская надеется, что следующие переговоры по обмену пленными в Донбассе пройдут легче.

Она объяснила это тем, что уже разработан определенный механизм. Ранее замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука сообщил, что следующий этап обмена пленными в Донбассе состоится в январе или феврале.

Как пишет РИА Новости, в эфире украинских СМИ Лутковская заявила, что новый этап переговорного процесса пройдет легче, потому как выработаны определенные процедуры. Она отметила, что стороны уже знают, как проводить верификацию и в курсе выдвигаемых требований. Она отметила, что не будет строить прогнозов о том, как все пройдет.

В Киеве надеются, что новые переговоры по обмену пленными будут «легкими»

В конце декабря состоялся самый крупный за время конфликта в Донбассе обмен пленными. Киев получил 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам было передано — 165 и 73 пленных соответственно. Сообщалось, что второй этап обмена пленными может состояться по формуле «74 на 29».

 

Автор: Ольга Шпакова
#донбасс #киев #политика #обмен пленными
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