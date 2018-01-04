Балтийский флот в этом году пополнит комплекс С-400

Соединение ПВО Балтийского флота (БФ) в наступившем году пополнится зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф».

Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов, передает 4 января РИА Новости. Помимо этого, продолжат обновляться и части Балтийского флота. Так, в состав соединения ракетных кораблей в 2018 году должен войти малый ракетный корабль нового проекта, а соединение ПВО флота пополнит еще один комплект ЗРК С-400, отметил Мартов.

Он также сообщил о том, что в следующем году силы также будут участвовать в нескольких десятках мероприятий боевой подготовки разной направленности. Экипажи кораблей и судов флота совершат межфлотские переходы и дальние походы и в Восточное Средиземноморье, Атлантику, Арктику, Индийский и Тихий океаны.