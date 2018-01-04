Иран пригрозил полноcтью заблокировать Telegram

Популярный мессенджер Telegram могут полностью заблокировать в Иране, если его администрация не примет решение «перекрыть каналы террористов».

Об этом заявил министр информационно‐коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахруми, пишет «Телеканал 360». Он отметил, что администрация Telegram должна уважать требование иранцев, иначе приложение не будет функционировать в стране.

Однако член парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Али Реза Рахими заявлял, что власти Ирана могут снять ограничения с мессенджера Telegram и соцсети Instagram уже 5 января.

Ранее власти Ирана из-за массовых акций протеста заблокировали доступ к Telegram и Instagram. Сведения о блокировке подтвердил основатель сервиса Павел Дуров.