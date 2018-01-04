В центре Петербурга сгорел пассажирский автобус

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове загорелся пассажирский автобус.

Туристический автобус MAN вспыхнул в районе Биржевой площади. Огонь полностью охватил салон. Был риск распространения огня на соседние здания, самое близкое из которых находилось всего в десяти метрах от транспортного средства, однако автобус прибывшим на место пожарникам удалось потушить, не поднимая номера сложности.

К полудню 4 января пожар был локализован. В салоне пассажирского автобуса на момент ЧП никого не было.

Живущий неподалеку хозяин автобуса оказался на месте тушения пожара. В его присутствии автобус полностью сгорел.