МВД предложило наказывать за систематические нарушения ПДД

МВД России выдвинуло предложение ввести в 2018 году наказание за систематические нарушения правил дорожного движения.

Об этом проинформировали в пресс-центре ведомства, пишет ТАСС. В сообщении говорится, что в наступившем году будет продолжаться работа по наведению порядка на российских дорогах, в том числе, это касается предложений о введении наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. В МВД не уточнили, о каких конкретно нарушениях идет речь и какое наказание за них будет предусмотрено.

Ранее стало известно, что Государственная дума РФ в 2016 году приняла в первом чтении проект закона, вводящий административную ответственность за нарушение более трех раз одних и тех же предписаний ПДД.