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 Умер известный израильский писатель Аарон Аппельфельд

Умер известный израильский писатель Аарон Аппельфельд
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 Умер известный израильский писатель Аарон Аппельфельд

Умер известный израильский писатель Аарон Аппельфельд
12:32   4 Января 2018
Весь мир
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Умер известный израильский писатель Аарон Аппельфельд

Умер известный израильский писатель Аарон Аппельфельд

В возрасте 85 лет скончался израильский писатель Аарон Аппельфельд. У него остались жена и трое детей.

Об этом сообщает 3 января «Газета.Ru». Аппельфельд является одним из известнейших литературных авторов Израиля, писавших на иврите, несмотря на то, что он не знал этого языка в детстве. Родным его языком был немецкий, однако он также свободно говорил на идише, русском, английском, итальянском и украинском языках.

Во время войны Аппельфельда депортировали вместе со отцом в один из концентрационных лагерей Транснистрии, откуда ему вскоре ужалось бежать. Он вынужден был скрываться на протяжении трех лет до прихода советской армии, в которую вступил поваром. В 1946 году Аппельфельд эмигрировал в Палестину.

Автор: Алла Ларионова
#израиль #литература #аппельфельд
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