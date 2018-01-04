В Чечне убийцу начальника полиции застрелили при задержании

Сотрудники правоохранительных органов устранили мужчину, который подозревается в убийстве полицейского в Шалинском районе Чечни.

В ходе проведения оперативно‐поисковых мероприятий правоохранители установили, где находится преступник. При попытке его задержать он был уничтожен, проинформировали в МВД Чечни, пишет «Телеканал 360».

Ранее судимый 27-летний Хамзат Баймурадов был обнаружен на окраине села Автуры Шалинского района. Отмечается, что при его ликвидации никто не пострадал.

Накануне на начальника отделения полиции села Автуры отдела МВД России по Шалинскому району произошло вооруженное нападение, в результате которого он погиб. Злоумышленник выстрелил в сотрудника полиции, когда тот покидал помещение магазина.

Баймурадов попал начальнику местной полиции в голову, после чего забрал табельное оружие и сбежал. В районе был объявлен план «Перехват». Ряд СМИ писал о том, что Баймурадов является экс-сотрудником МВД Чечни.