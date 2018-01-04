Черные списки дебоширов в автобусах и поездах могут появиться в России

Общероссийское объединение пассажиров призывает ввести в РФ черные списки дебоширов в поездах и автобусах дальнего следования.

Об этом сообщает RT. Отмечается, что соответствующую инициативу направили в комитет Государственной думы по транспорту и строительству.

Зампред организации Илья Зотов заявил о том, что речь идет о поездах и автобусах международного и междугороднего сообщения, где для приобретения билета пассажиру необходимо предоставить удостоверяющие личность документы. Такие меры, уверен он, смогут защитить людей от нарушения порядка со стороны их попутчиков, что позволит им чаще пользоваться общественным транспортом для поездок на дальние расстояния, где будут должным образом обеспечены комфорт и безопасность.