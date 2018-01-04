Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова прошла в 1/2 финала проходящего в китайском Шэнчьжэне турнира.

В четвертьфинале соревнования она победила представительницу Казахстана Зарину Дияз в двух партиях со счетом 6:3, 6:3. Матч длился 1 минуту 31 секунды. В полуфинале Шарапова встретится с победительницей пары Катержина Синякова – Кристина Плишкова (обе спортсменки из Чехии). Призовой фонд соревнования составляет 626 тысячи 750 долларов.

Ранее сообщалось, что Международная федерация санного спорта (FIL) не нашла оснований для дисквалификации российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой. МОК ранее пожизненно отстранил обоих спортсменов от соревнований.