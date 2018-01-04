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 В Новосибирской области 10 человек погибли при пожаре на обувной фабрике

В Новосибирской области 10 человек погибли при пожаре на обувной фабрике
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11:51   4 Января 2018
Россия
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В Новосибирской области 10 человек погибли при пожаре на обувной фабрике

В Новосибирской области 10 человек погибли при пожаре на обувной фабрике

Причиной пожара на обувном складе в поселке Чернореченский в Новосибирской области стало замыкание электропроводки.

В областной прокуратуре проинформировали о том, что по факту произошедшего будет инициирована проверка миграционного законодательства, потому как погибшие в пожаре являются иностранными гражданами. Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело по факту гибели десяти человек. Жертвами пожара стали десять работников, которые пытались самостоятельно устранить возгорание. Сообщается, что они были гражданами Китая.

Пожар произошел в крупном производственном цехе и распространился на две тысячи квадратных метров помещения.

Ранее сообщалось, что в городе Чаппаква, штат Нью-Йорк, загорелся дом, принадлежащий Биллу и Хиллари Клинтон. В происшествии никто не пострадал, прибывшие к месту инцидента пожарные погасили огонь.

Автор: Ольга Шпакова
#пожар #новосибирская область #обувная фабрика
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