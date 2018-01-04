Главы МИД Украины и Германии перенесли поездку в Донбасс из-за непогоды

​​​ Павел Климкин и Зигмар Габриэль побывают на линии разграничения в Донбассе в текущем месяце.

Украинский министр написал в своем микроблоге Twitter о том, что плохая погода воспрепятствовала посещению линии разграничения, однако не помешала общению с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. Он также приложил к своему посту фотографию, где министры беседуют.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 4, 2018

Ранее сообщалось, что основной темой переговоров Габриэля с Климкиным является роль Германии и Франции в «нормандской четверке».