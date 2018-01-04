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Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне

Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне

 В Новосибирской области 10 человек погибли при пожаре на обувной фабрике

В Новосибирской области 10 человек погибли при пожаре на обувной фабрике
Главы МИД Украины и Германии перенесли поездку в Донбасс из-за непогоды

Главы МИД Украины и Германии перенесли поездку в Донбасс из-за непогоды

 Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров
В США пассажирский самолет исчез с радаров после вылета

В США пассажирский самолет исчез с радаров после вылета

 Двое военных погибли при обстреле боевиками авиабазы Хмеймим — МО РФ

Двое военных погибли при обстреле боевиками авиабазы Хмеймим — МО РФ
11:23   4 Января 2018
Россия
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Петербург на Рождество ожидают холода

Петербург на Рождество ожидают холода

7 января в атмосфере произойдет коренной перелом.

Начало года в Петербурге выдалось рекордно теплым и дождливым. Такие погодные условия стали препятствием для того, чтобы построить самую большую в Северной столице снежную горку. Организаторы мероприятия перенесли ее возведение на 6 января. Синоптики прогнозируют, что в ночь с 7 на 8 января в области ожидается снег и похолодание.

7 января днем температура достигнет плюс 2 градусов, однако к вечеру произойдет резкое похолодание. В Гидрометцентре предупредили, что в ночь на 8 января в Петербурге температура воздуха опустится до минус 9 градусов.

Ранее стало известно, что от урагана «Элеонора» в Европе погибли три человека.

Автор: Ольга Шпакова
#петербург #погода #снег #рождество
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