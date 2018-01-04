Петербург на Рождество ожидают холода

7 января в атмосфере произойдет коренной перелом.

Начало года в Петербурге выдалось рекордно теплым и дождливым. Такие погодные условия стали препятствием для того, чтобы построить самую большую в Северной столице снежную горку. Организаторы мероприятия перенесли ее возведение на 6 января. Синоптики прогнозируют, что в ночь с 7 на 8 января в области ожидается снег и похолодание.

7 января днем температура достигнет плюс 2 градусов, однако к вечеру произойдет резкое похолодание. В Гидрометцентре предупредили, что в ночь на 8 января в Петербурге температура воздуха опустится до минус 9 градусов.

Ранее стало известно, что от урагана «Элеонора» в Европе погибли три человека.