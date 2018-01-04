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11:12   4 Января 2018
Весь мир
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В США пассажирский самолет исчез с радаров после вылета

В США пассажирский самолет исчез с радаров после вылета

Пассажирский самолет, вылетевший из американского города Оклахома-Сити в Джорджтаун, пропал с радаров сразу после вылета из аэропорта.

Как проинформировали местные СМИ, лайнер исчез с радаров накануне вечером. Поиски воздушного судна будут проводиться в районе Мексиканского залива, сообщили в береговой охране Соединенных Штатов Америки.

Началось проведение подготовки к операции после сведений, указывающих на возможное крушение. В настоящее время нет данных о том, сколько человек находилось на борту самолета.

Ранее сообщалось, что вылет самолета компании Alaska Airlines из Окленда (Калифорния) в Портленд отменили из-за того, что на борт лайнера проникла крыса. Ее не удалось своевременно обнаружить, поэтому были вызваны специальные службы. На лайнере находились 110 пассажиров, которым пришлось покинуть борт и улететь другим рейсом.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #происшествия #самолет #оклахома
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