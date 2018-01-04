Клубничный кризис КПРФ. Политолог сомневается, что Грудинин созрел для президентства

В управлении государством нужно что-то большее, чем опыт руководства совхозом. Эксперт объяснил, зачем красный кандидат идет на выборы.

В отличие от российских либерал-демократов, которые единодушно выдвинули кандидатом на пост президента страны своего бессменного лидера Владимира Жириновского, парламентские коммунисты решили нарушить привычную традицию. Вместо Геннадия Зюганова, который претендовал на высокий пост четырежды, КПРФ решила отправить на выборы в марте 2018 года директора подмосковного совхоза им. Ленина Павла Грудинина. По сравнению с Зюгановым широкой аудитории он известен мало, однако Грудинин не сомневается, что способен составить достойную конкуренцию другим кандидатам.

Профессор РУДН, доктор философских наук Юрий Почта в комментарии ИА «Политика сегодня» заметил, что шансы на достойные результаты Грудинину добавляет сама группа поддержки. Политолог считает, что КПРФ обладает существенными ресурсами, чтобы обеспечить новому неформальному лидеру голоса избирателей.

«КПРФ — это достаточно серьезная политическая сила, которая сумела приспособиться к постсоветской ситуации. Партия имеет большое число приверженцев, пользуется определенным авторитетом среди населения. Кандидат от такой политической силы имеет шансы. Еще одно положительное качество то, что Грудинин реальный хозяйственник с большим опытом руководства предприятием, пусть и небольшим», — говорит эксперт.

Впрочем, собеседник агентства сомневается в том, что Грудинин идет на выборы побеждать, вопреки самоуверенным заявлениям самого кандидата, который заявлял, что наберет 60% голосов избирателей. Почта считает, что Грудинину важно именно участие в выборах, но не победа. Для победы директору совхоза пока недостаточно опыта и известности, полагает профессор.

«Грудинин не был депутатом республиканского масштаба. Методы хозяйственной деятельности несколько отличаются от того, что сейчас существует в нашей стране. Применение его опыта в масштабах страны выглядит спорно. Его нынешние выступления наводят на мысль, что его идейный багаж весьма ограничен. Когда Грудинина спрашивают о каких-то вещах, он отвечает однозначно и часто ссылается на то, что ему помогут будущие консультанты, министры, советники, если он станет президентом. Возникает опасение, что для общероссийских масштабов он человек пока не созревший. Но конечно он оживит избирательную кампанию», — поделился мнением Почта.

КПРФ подала документы для регистрации Грудинина кандидатом в президенты 2 января. Согласно законодательству, он должен был представить комиссии первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов. Бизнеса за рубежом пресса у Грудинина не нашли, но возглавляемое политиком российское предприятие признается успешным. В совхозе выращивают клубнику, которую в летний сезон собирают преимущественно студенты и приезжие из стран Средней Азии за скромную зарплату. Капиталистический подход в управлении активами, впрочем, не мешает КПРФ позиционировать Грудинина, как последователя идеи всеобщего равенства. Юрий Почта уверен, что для нынешних коммунистов это нормально.