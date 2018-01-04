Двое военных погибли при обстреле боевиками авиабазы Хмеймим — МО РФ

В результате внезапного минометного обстрела боевиками российской авиабазы Хмеймим в Сирии погибли двое военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве подтвердили, что обстрел был совершен 31 декабря 2017 года мобильной диверсионной группой боевиков в темное время суток. Сообщение «Коммерсанта» об уничтожении семи российских самолетов на аэродроме в Минобороны назвали фейком.

В МО отметили, что авиагруппа РФ находится в боевой готовности. Также в ведомстве сообщили, что органы безопасности Сирии проводят мероприятия по поиску и ликвидации причастных к атаке террористов.