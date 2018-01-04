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Двое военных погибли при обстреле боевиками авиабазы Хмеймим — МО РФ

Двое военных погибли при обстреле боевиками авиабазы Хмеймим — МО РФ

 МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим

МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим
10:28   4 Января 2018
Весь мир
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Двое военных погибли при обстреле боевиками авиабазы Хмеймим — МО РФ

Двое военных погибли при обстреле боевиками авиабазы Хмеймим — МО РФ

В результате внезапного минометного обстрела боевиками российской авиабазы Хмеймим в Сирии погибли двое военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве подтвердили, что обстрел был совершен 31 декабря 2017 года мобильной диверсионной группой боевиков в темное время суток. Сообщение «Коммерсанта» об уничтожении семи российских самолетов на аэродроме в Минобороны назвали фейком.

В МО отметили, что авиагруппа РФ находится в боевой готовности. Также в ведомстве сообщили, что органы безопасности Сирии проводят мероприятия по поиску и ликвидации причастных к атаке террористов.

Автор: Олег Королев
#сирия #хмеймим #минобороны рф
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