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 МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим

МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим
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Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

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Двое военных погибли при обстреле боевиками авиабазы Хмеймим — МО РФ

Двое военных погибли при обстреле боевиками авиабазы Хмеймим — МО РФ

 МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим

МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим
10:19   4 Января 2018
Весь мир
78

МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим

МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим

Министерство обороны Российской Федерации назвало фейковым сообщение «Коммерсанта» о «фактическом уничтожении» террористами семи самолетов РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В военном ведомстве подтвердили, что 31 декабря 2017 года авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. В МО отметили, что российская авиагруппа находится в полной боевой готовности и выполняет свои задачи в полном объеме.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — заявили в министерстве обороны РФ.

Автор: Олег Королев
#сирия #минобороны #хмеймим #мо рф
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