МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим
Министерство обороны Российской Федерации назвало фейковым сообщение «Коммерсанта» о «фактическом уничтожении» террористами семи самолетов РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии.
В военном ведомстве подтвердили, что 31 декабря 2017 года авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. В МО отметили, что российская авиагруппа находится в полной боевой готовности и выполняет свои задачи в полном объеме.
«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — заявили в министерстве обороны РФ.