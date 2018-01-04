МО РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении российских самолетов на авиабазе Хмеймим

Министерство обороны Российской Федерации назвало фейковым сообщение «Коммерсанта» о «фактическом уничтожении» террористами семи самолетов РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В военном ведомстве подтвердили, что 31 декабря 2017 года авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. В МО отметили, что российская авиагруппа находится в полной боевой готовности и выполняет свои задачи в полном объеме.