Арабская коалиция перекрыла основную линию снабжения хуситов в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перерезала главную линию снабжения хуситов. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

Источник издания в вооруженных силах ОАЭ сообщил, что перекрыт канал между йеменскими городами Таиз и Ходейда. Отмечается, что при операции уничтожены несколько десятков повстанцев-хуситов.

С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» и проправительственных войск. Официальные власти поддерживает арабская коалиция, хуситам же помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В ноябре между хуситами и Салехом произошел конфликт, который привел к гибели экс-президента.