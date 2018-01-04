Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

 «Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества

«Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества
Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

 Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму

Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму
Арабская коалиция перекрыла основную линию снабжения хуситов в Йемене

Арабская коалиция перекрыла основную линию снабжения хуситов в Йемене

 СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город
Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

 «Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества

«Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества
Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

 Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму

Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму
Арабская коалиция перекрыла основную линию снабжения хуситов в Йемене

Арабская коалиция перекрыла основную линию снабжения хуситов в Йемене

 СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город
7:26   4 Января 2018
Весь мир
1133

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

Неудачное испытание ракеты КНДР закончилось падением обломков на северокорейский город. Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в американском правительстве.

По информации издания, ракета среднего радиуса «Хвасон-12» рухнула на город Точхон с населением в 237 тысяч человек. Отмечается, что промышленные и сельскохозяйственные строения получили серьезный ущерб. Источник сообщает, что ракета была в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров.

Издание отмечает, что если учитывать непродолжительность полета, взрыв мог быть мощным из-за большого объема неизрасходованного топлива. При этом журналисты сомневаются, что жертв могло быть много, поскольку ракета упала на территорию промзоны в нерабочее время.

Автор: Олег Королев
#кндр #ракета #северная корея
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине
Украинцы так и не показали, где приземлились ракеты нового комплекса «Гром-2», заметил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.
15:30   3 Января 2018
12620
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
4549
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
40703
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

14:17   2 Января 2018
11258
Новости smi2.ru
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

 «Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

 «Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

 «Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы