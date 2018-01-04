СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

Неудачное испытание ракеты КНДР закончилось падением обломков на северокорейский город. Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в американском правительстве.

По информации издания, ракета среднего радиуса «Хвасон-12» рухнула на город Точхон с населением в 237 тысяч человек. Отмечается, что промышленные и сельскохозяйственные строения получили серьезный ущерб. Источник сообщает, что ракета была в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров.

Издание отмечает, что если учитывать непродолжительность полета, взрыв мог быть мощным из-за большого объема неизрасходованного топлива. При этом журналисты сомневаются, что жертв могло быть много, поскольку ракета упала на территорию промзоны в нерабочее время.