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 В метро Нью-Йорка подросток столкнул мужчину на рельсы

В метро Нью-Йорка подросток столкнул мужчину на рельсы
7:01   4 Января 2018
Весь мир
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В метро Нью-Йорка подросток столкнул мужчину на рельсы

В метро Нью-Йорка подросток столкнул мужчину на рельсы

В Нью-Йорке молодой человек столкнул мужчину на железнодорожные пути в метро. Об этом сообщает ABC.

Инцидент произошел на платформе, расположенной в районе Бруклин. По данным СМИ, мужчина потерял сознание, когда упал с платформы. Пострадавшего успели поднять с рельс до приезда электропоезда, однако позже он умер в больницу.

Полицейские задержали 18-летнего злоумышленника. О причинах конфликта не сообщается.

В конце декабря на московской станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии пьяный мужчина упал на пути перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, однако частично поезд накрыл пострадавшего сверху. В результате он получил легкие травмы.

Автор: Олег Королев
#метро #нью-йорк #бруклин
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