Палестина ответила на угрозу Трампа остановить финансовую помощь

Палестина не собирается идти на поводу шантажа президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудейна.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил прекратить финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о мире с Израилем. По имеющейся информации, речь идет о 300 миллионов долларов в год.

Пресс-секретарь заявил, что Иерусалим является вечной столицей государства Палестина. По его словам, город не продается за миллиарды или золото.

Ранее сообщалось, что палестинская сторона объявила об отзыве своего посла в США. Такое решение объясняется необходимостью консультаций на фоне заявления Трампа о признании Иерусалима израильской столицей.