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6:21   4 Января 2018
Весь мир
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СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД

СМИ: Трамп поддержал создание ракеты, нарушающей условия РСМД

Американский лидер Дональд Трамп одобрил разработку ракеты, нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом пишет журнал Time.

Подписанный в декабре Трампом законопроект о национальной обороне одобряет создание мобильной крылатой ракеты наземного базирования. Проект ее бюджета составляет 25 миллионов долларов. В статье издания отмечается, что новая разработка должна стать ответом на якобы имевшее место развертывание Россией ракет, противоречащих договору.

Эксперт по ядерному оружию Стивен Шварц уверен, что разработка нарушает условия РСМД. В свою очередь директор по проблемам разоружения Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф считает, что Россия ответит официальной денонсацией договора.

Автор: Олег Королев
#россия #сша #ракеты #рсмд
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