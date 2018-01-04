Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

 «Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества

«Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества
Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

 Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму

Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму
СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

 В метро Нью-Йорка подросток столкнул мужчину на рельсы

В метро Нью-Йорка подросток столкнул мужчину на рельсы
Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

 «Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества

«Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества
Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

 Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму

Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму
СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на крупный город

 В метро Нью-Йорка подросток столкнул мужчину на рельсы

В метро Нью-Йорка подросток столкнул мужчину на рельсы
5:58   4 Января 2018
Весь мир
78

В Польше посчитали число переселенцев из Украины

В Польше посчитали число переселенцев из Украины

За последние годы Польша приняла более полутора миллиона украинцев. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

По словам Моравецкого, значительная часть мигрантов из Украины бежали с территорий, где идут боевые действия. Он отметил, что по их оценкам по крайней мере несколько десятков тысяч людей переехали в Польшу с Донбасса.

Премьер заявил, что страны Центральной Европы делают для миграции и ослабления напряженности на восточном фланге ЕС. Также Моравецкий отметил, что в Польше много мигрантов и беженцев из Чечни. По его словам, Варшава «очевидным образом» снижает напряжение в миграционной сфере.

В начале декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Польше находится около миллиона граждан Украины. По его словам, украинцы якобы спасают польскую экономику.

Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #польша #беженцы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине
Украинцы так и не показали, где приземлились ракеты нового комплекса «Гром-2», заметил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.
15:30   3 Января 2018
12457
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
4461
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
39141
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

14:17   2 Января 2018
11193
Новости smi2.ru
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

 «Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

 «Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

 «Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы