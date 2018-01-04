В Польше посчитали число переселенцев из Украины
За последние годы Польша приняла более полутора миллиона украинцев. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
По словам Моравецкого, значительная часть мигрантов из Украины бежали с территорий, где идут боевые действия. Он отметил, что по их оценкам по крайней мере несколько десятков тысяч людей переехали в Польшу с Донбасса.
Премьер заявил, что страны Центральной Европы делают для миграции и ослабления напряженности на восточном фланге ЕС. Также Моравецкий отметил, что в Польше много мигрантов и беженцев из Чечни. По его словам, Варшава «очевидным образом» снижает напряжение в миграционной сфере.
В начале декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Польше находится около миллиона граждан Украины. По его словам, украинцы якобы спасают польскую экономику.