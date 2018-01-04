Число жертв ДТП с автобусом в Перу увеличилось до 51

Число погибших при падении автобуса в пропасть в Перу увеличилось до 51 человека. Об этом сообщает местное издание Clarin со ссылкой на официальные данные.

Автобус и грузовик столкнулись в минувшую среду, в 70 километрах от Лимы. Инцидент произошел на участке горной дороги, известном как «Поворот дьявола».После ДТП автобус с 50 пассажирами рухнул со стометровой высоты в пропасть. Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил, что анализ данных GPS показал, что оба водителя превысили скорость.

Ранее сообщалось о 48 погибших. По информации издания, пострадали шестеро человек.