СМИ: Иванка Трамп намерена стать первой женщиной-президентом США

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка намерена стать первой женщиной-президентом США. Об этом сообщает New York Magazine со ссылкой на книгу журналиста Майкла Вулффа.

В приведенном изданием отрывке книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» отмечается, что Иванка и ее муж Джаред Кушнер решили стать частью администрации президента, чтобы в будущем это помогло Иванке стать главой государства. При этом подчеркивается, что супруги договорились, что дочь Трампа будет баллотироваться при появлении такой возможности.

Также сообщается, что Кушнер и Иванка, являясь советниками Дональда Трампа, не выполняют каких-либо конкретных обязанностей. Журналист отмечает, что они делают то, что захотят.

Книга Вулффа выйдет в продажу 9 января. Опубликованные в СМИ отрывки уже вызвали критику Белого дома.