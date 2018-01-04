Жертвами шторма «Элеонора» в Европе стали три человека

По меньшей мере трое человек погибли в результате шторма «Элеонора», который ранее обрушился на несколько стран Европы. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, один человек скончался во французских Альпах. Еще двое погибли на побережье Страны Басков в Испании из-за того, что их смела гигантская волна.

Также удар повредил здания в целом ряде стран Европы. Без электричества остаются тысячи жилых зданий.

Во Франции порывы ветра достигают 125 километров в час. Стихия оставила без электричества более 200 тысяч человек. В ликвидации последствий зимней бури участвуют 1,7 тысяч спасателей. В свою очередь власти Великобритании предупреждают об угрозе наводнения.