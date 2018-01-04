Трамп поручил МВБ расследовать возможные фальсификации на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп поручил поручил министерству внутренней безопасности расследовать возможные фальсификации на президентских выборах. Об этом сообщает Белый дом.

Также Трамп подписал исполнительный указ о роспуске Комиссии по расследованию нарушений на выборах, которую сформировали в мае минувшего года для борьбы с манипуляциями на выборах федерального уровня.

В заявлении Трамп отмечается, что несмотря на значительные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии основную информацию, нужною для расследования. Американский лидер заявил, что не хочет участвовать в бесконечных судебных тяжбах на деньги налогоплательщиков. Он отметил, что подписал МВБ рассмотреть данные вопросы и определиться с дальнейшими действиями