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4:20   4 Января 2018
Весь мир
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В Белом доме прокомментировали информацию о премии «самым бесчестным СМИ»

В Белом доме прокомментировали информацию о премии «самым бесчестным СМИ»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала информацию по поводу заявления президента США Дональда Трампа о премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года». Об этом сообщает Fox News.

По словам Сандерс, подробности предстоящего мероприятия она не намерена раскрывать. При этом она предположила, что есть немало людей, которые могли бы получить данные награды.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter анонсировал  объявление наград «самым «бесчестным и коррумпированным СМИ в минувшем году». По его словам, они получат «награду» за бесчестность и некачественные репортажи фейковых СМИ в различных категориях.

Американский президент ранее неоднократно критиковал средства массовой информации США. Словосочетание «Fake news» («фейковые новости») стало словосочетанием года.

Автор: Олег Королев
#сша #трамп #сми #белый дом
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