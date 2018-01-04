Израильские самолеты атаковали объекты на территории сектора Газа

ВВС Израиля нанесли авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.

В заявлении указывается, что в ответ на три ракеты, выпущенные по южным районам Израиля из сектора Газа, израильские истребители нанесли удары по «крупной террористической инфраструктуре». Ранее ВВС Израиля нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на ракетный обстрел с территории анклава.

Обстрелы территории Израиля стали происходить чаще после того, как американская сторона признала Иерусалим столицей. Ответственность за удары израильская сторона возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.