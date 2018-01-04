Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

Украинская певица Руслана заявила, что корни украинцев восходят к цивилизации шумеров. Об этом сообщают украинские СМИ.

Руслана прокомментировала свой призыв к соотечественникам «снять шаровары и отказаться от украинизации». По ее словам, Украина значительно глубже, историчнее и экзотичнее. Певица заявила, что корни украинцев говорят о древних культурах и цивилизациях.

По словам Русланы, Украина имела в прошлом скифов, сарматов, шумеров и Триполье. Она отметила, что украинцы по историческому достоянию могут соревноваться с египтянами. Также певица подчеркнула, что «шаровары» - это когда украинцы не знают своей культуры и пользуется псевдонародным творчеством.

Шумеры - первая городская цивилизация в исторической области Южная Месопотамия (южная часть современного Ирака). Народ населял регион во втором тысячелетии до нашей эры.