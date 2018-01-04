Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2015 года превысила 68 долларов

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 68,01 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Как отмечается, стоимость барреля североморской смеси Brent увеличилась на 2,1 процента. Данные актуальны на 00:55 мск.

Рост стоимости нефти происходит на фоне массовых демонстраций в Иране, которые проходят с 28 декабря. Участники акций протеста выступают против экономической политики страны и выражают недовольством ростом цен. Согласно данным местных СМИ, в ходе манифестаций погибли 20 человек, еще 450 арестованы. В среду командующий Корпуса «стражей исламской революции» генерал Мохаммад Али Джафари объявил о «поражении мятежа».