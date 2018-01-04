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 Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2015 года превысила 68 долларов

Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2015 года превысила 68 долларов
Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

 «Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества

«Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества
Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

 Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму

Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму
Израильские самолеты атаковали объекты на территории сектора Газа

Израильские самолеты атаковали объекты на территории сектора Газа

 Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2015 года превысила 68 долларов

Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2015 года превысила 68 долларов
3:17   4 Января 2018
Весь мир
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Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2015 года превысила 68 долларов

Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2015 года превысила 68 долларов

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 68,01 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Как отмечается, стоимость барреля североморской смеси Brent увеличилась на 2,1 процента. Данные актуальны на 00:55 мск.

Рост стоимости нефти происходит на фоне массовых демонстраций в Иране, которые проходят с 28 декабря. Участники акций протеста выступают против экономической политики страны и выражают недовольством ростом цен. Согласно данным местных СМИ, в ходе манифестаций погибли 20 человек, еще 450 арестованы. В среду командующий Корпуса «стражей исламской революции» генерал Мохаммад Али Джафари объявил о «поражении мятежа».

Автор: Олег Королев
#иран #нефть #brent
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