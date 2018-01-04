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 Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму

Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму
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2:59   4 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму

Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет бороться с компаниями, работающими в Крыму. Об том он сообщил на на совместном брифинге с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

Климкин заявил, что существуют такие компании, которые позволяют своим ретейлерам «причислять» Крым к территории России. В качестве примера он назвал Volkswagen и Adidas. По словам министра, Киев «достанет» их не только политическими, но и юридическими методами.

Ранее сообщалось, что СБУ намерена проверить данные о работе ряда немецких компаний в Крыму. Сообщалось, что речь идет о DHL Express, Adidas и Puma. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что ряд известных автомобильных концернов якобы работают в Крыму в обход санкционного режима

Автор: Олег Королев
#украина #крым #климкин
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