Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет бороться с компаниями, работающими в Крыму. Об том он сообщил на на совместном брифинге с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

Климкин заявил, что существуют такие компании, которые позволяют своим ретейлерам «причислять» Крым к территории России. В качестве примера он назвал Volkswagen и Adidas. По словам министра, Киев «достанет» их не только политическими, но и юридическими методами.

Ранее сообщалось, что СБУ намерена проверить данные о работе ряда немецких компаний в Крыму. Сообщалось, что речь идет о DHL Express, Adidas и Puma. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что ряд известных автомобильных концернов якобы работают в Крыму в обход санкционного режима