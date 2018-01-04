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2:12   4 Января 2018
Россия
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«Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества

«Альфа-банк» предупредил оборонные предприятия о прекращении сотрудничества

Российский банк «Альфа-банк» уведомил предприятия ВПК о прекращении сотрудничества из-за санкций. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.

По словам Сысуева, речь идет не о мгновенном разрыве отношений с предприятиями ВПК, а о максимальном сокращении рисков. Топ-менеджер заявил, что «оборонка» составляла серьезную часть кредитного портфеля «Альфа-банка». При этом он подчеркнул, что решение не отразиться на вкладчиках.

Ранее основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман рассказал Forbes, что из-за санкций со стороны запада банк перестает работать с оборонными предприятиями. Он отметил, что главным источником финансирования предприятий оборонной промышленности является государство.

Автор: Олег Королев
#санкции #впк #альфа-банк #оборонка
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