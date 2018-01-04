Семь автомобилей столкнулись на северо-западе МКАД

На северо-западе Московской кольцевой автомобильной дороги произошло массовое столкновение автомобилей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы Москвы.

Как отмечается, дорожная авария произошла на 70-м километре внешней стороны МКАД. В результате ДТП у района Северное Тушино пострадали трое человек, в том числе - грудной ребенок.

По данным РИА «Новости», в аварии участвовали шесть автомобилей. В свою очередь ТАСС сообщает о семи легковушках, одна из которых - такси. Также отмечается, что младенец серьезных травм не получил.

Из-за дорожной аварии перекрыты две полосы движения. На месте происшествия работают полицейские. Выясняются обстоятельства происшествия.