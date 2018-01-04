В доме Клинтонов произошел пожар

В американском штате Нью-Йорк произошло возгорание в доме, принадлежащем Биллу и Хиллари Клинтон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сержанта местной полиции Артура Мендозу.

Инцидент произошел в городе Чаппаква. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные все еще продолжают работать на месте инцидента. Подробностей ЧП не сообщается.

Чета приобрела дом до выдвижения Хиллари Клинтон в 2000 году в Сенат США. Чаппаква располагается примерно в 64 километрах к северу от Нью-Йорка. В момент пожара никого из Клинтонов в доме не было.

Ранее сообщалось, что 28 декабря по меньшей мере шестнадцать человек пострадали при пожаре в нью-йоркском районе Бронкс. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.