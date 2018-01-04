СБУ обвинила спецслужбы России в «антиукраинских провокациях»

СБУ заявили, что российские спецслужбы задержали украинского гражданина и участника военной операции в Донбассе Олега Негоду. Об этом сообщается на сайте службы.

В сообщении Службы безопасности Украины отмечается, что спецслужбы России совершили «очередную антиукраинскую провокацию», якобы незаконно задержав в Москве украинца. Отмечается, что Негода ехал к своим родственникам в Саратов.

В СБУ напомнили, что глава спецслужбы Василий Грицак призвал украинцев, особенно с опытом участия в военной операции, воздержаться от поездок в Россию. По словам Грицака, российские спецслужбы якобы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, создавая компрометирующие ситуации и используя родственные связи для того, чтобы выманить участников АТО «для организации провокаций.»