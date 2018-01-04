МИД Германии: Миротворцы ООН в Донбассе должны быть вооружены

В ходе брифинга в Киеве глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса. Об этом сообщают украинские СМИ.

По мнению Габриэля, на всей «оккупированной территории» должна быть вооруженная и мощная добровольческая миссия ООН. Министр заявил, что она не только должна охранять малочисленную группу миссии ОБСЕ и присутствовать только на линии соприкосновения как новой границе Украины.

Габриэль подчеркнул, что ФРГ постарается вместе с французскими партнерами, а также странами из СБ ООН, ввести сильную миротворческую миссию. Он отметил, что обязательным условием для этого станет продолжительное перемирие и отвод тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал Габриэлю о ситуации в Донбассе. Он отметил, что в регионе нет реального прекращения огня.