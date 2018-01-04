Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон утратил рассудок

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его бывший главный стратег Стивен Бэннон лишился рассудка. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Трамп заявил, что Стив Бэннон не имеет никакого отношения ни к нему, ни к его президентству. Он подчеркнул, что когда экс-советник был уволен, он не только лишился не только работы, но и рассудка. Американский лидер подчеркнул, что Бэннон был его сотрудником после того, как Трампа выдвинули кандидатом в президенты. Президент США заверил, что экс-помощник имеет лишь крайне незначительное отношение к его «исторической победе».

По словам американского президента, Стив имеет прямое отношение к потере места в Сенате от Алабамы, которое 30 лет удерживли республиканцы. Он отметил, что Бэннон говорит исключительно от своего лица. По словам Трампа, в Белом доме экс-советник занимался тем, что сливал ложную информацию журналистам, чтобы показать себя более значимой фигурой.