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 Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон утратил рассудок

Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон утратил рассудок
0:23   4 Января 2018
Весь мир
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Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон утратил рассудок

Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон утратил рассудок

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его бывший главный стратег Стивен Бэннон лишился рассудка. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Трамп заявил, что Стив Бэннон не имеет никакого отношения ни к нему, ни к его президентству. Он подчеркнул, что когда экс-советник был уволен, он не только лишился не только работы, но и рассудка. Американский лидер подчеркнул, что Бэннон был его сотрудником после того, как Трампа выдвинули кандидатом в президенты. Президент США заверил, что экс-помощник имеет лишь крайне незначительное отношение к его «исторической победе».

По словам американского президента, Стив имеет прямое отношение к потере места в Сенате от Алабамы, которое 30 лет удерживли республиканцы. Он отметил, что Бэннон говорит исключительно от своего лица. По словам Трампа, в Белом доме экс-советник занимался тем, что сливал ложную информацию журналистам, чтобы показать себя более значимой фигурой.

Автор: Олег Королев
#помощник #трамп #бэннон
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