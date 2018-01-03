Фотограф Обамы показал фото «большой и мощной» кнопки президента США

Пит Соуза, который работал в пресс-службе экс-президента США Барака Обамы, показал, насколько велика кнопка действующего главы государства Дональда Трампа.​​​​​​​​​​​​​​

Соответствующий снимок Соуза разместил на своей странице в Instagram.

«Трудные решения непросты», — гласит надпись на табличке, которая располагается рядом с кнопкой. При этом, знаменитый фотограф отметил, что данная кнопка, к счастью, не приводит к ядерному удару, а всего лишь отвечает за вызов помощника американского президента.

Поводом для публикации послужило недавнее провокационное заявление Трампа о том, что его ядерная кнопка «больше и мощнее», чем у Ким Чен Ына.