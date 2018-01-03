«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко
Пользователи социальных сетей высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, который в ходе выступления забыл, как будет на украинском языке «звездное небо».
Видеозапись выступления украинского чиновника появилась на YouTube.
В своей речи перед горожанами на Софийской площади Кличко употребил словосочетание собственного сочинения: «зіркове нібо». Оговорка Кличко вызвала смех у собравшихся.
Пользователи Сети также обратили внимание на оговорку киевского мэра.
Беда просто: не знал, да ещё и забыл! ????— Наталия Бублик (@ZagurN) 3 января 2018 г.
Ему мозги в боксе выбили, после такого он скоро вообще говорить разучится, будет только мычать— alexey_01 (@Alexey_0962) 3 января 2018 г.
Виталька пробитый и не трезв )) ему бы в цирк— Людка (@RussMilana) 3 января 2018 г.