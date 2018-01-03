«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

Пользователи социальных сетей высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, который в ходе выступления забыл, как будет на украинском языке «звездное небо».

Видеозапись выступления украинского чиновника появилась на YouTube.

В своей речи перед горожанами на Софийской площади Кличко употребил словосочетание собственного сочинения: «зіркове нібо». Оговорка Кличко вызвала смех у собравшихся.

Пользователи Сети также обратили внимание на оговорку киевского мэра.

Беда просто: не знал, да ещё и забыл! ???? — Наталия Бублик (@ZagurN) 3 января 2018 г.

Ему мозги в боксе выбили, после такого он скоро вообще говорить разучится, будет только мычать — alexey_01 (@Alexey_0962) 3 января 2018 г.