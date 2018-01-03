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22:38   3 Января 2018
Ближнее зарубежье
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«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

Пользователи социальных сетей высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, который в ходе выступления забыл, как будет на украинском языке «звездное небо». 

Видеозапись выступления украинского чиновника появилась на YouTube.

В своей речи перед горожанами на Софийской площади Кличко употребил словосочетание собственного сочинения: «зіркове нібо». Оговорка Кличко вызвала смех у собравшихся.

Пользователи Сети также обратили внимание на оговорку киевского мэра.

Автор: Андрей Немов
#киев #видео #кличко #оговорка
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