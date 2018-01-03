Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В Москве после новогодних выступлений отравились 11 актеров

В Москве после новогодних выступлений отравились 11 актеров

 Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО
«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

 Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе
Фотограф Обамы показал фото «большой и мощной» кнопки президента США

Фотограф Обамы показал фото «большой и мощной» кнопки президента США

 В Иране во время демонстраций убили троих сотрудников разведки

В Иране во время демонстраций убили троих сотрудников разведки
В Москве после новогодних выступлений отравились 11 актеров

В Москве после новогодних выступлений отравились 11 актеров

 Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО
«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

«Ему бы в цирк»: В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

 Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе
Фотограф Обамы показал фото «большой и мощной» кнопки президента США

Фотограф Обамы показал фото «большой и мощной» кнопки президента США

 В Иране во время демонстраций убили троих сотрудников разведки

В Иране во время демонстраций убили троих сотрудников разведки
22:13   3 Января 2018
Весь мир
90

В Иране во время демонстраций убили троих сотрудников разведки

В Иране во время демонстраций убили троих сотрудников разведки

В городе Пираншехр погибли трое сотрудников разведывательных сил Ирана.

Об этом 3 декабря сообщает местное информационное агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В нем отмечается, что военнослужащие погибли, «сражаясь с антиреволюционными элементами». 

Массовые антиправительственные акции в Иране начались 28 декабря минувшего года. Протестующие выражают недовольство из-за роста цен на продукты и высокого уровня коррупции в стране. Очень быстро манифестации переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками полиции. Согласно последним данным, в результате массовых акций протеста в стране погибло не менее 20 человек.

Автор: Алла Ларионова
#разведка #весь мир #протесты в иране
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине
Украинцы так и не показали, где приземлились ракеты нового комплекса «Гром-2», заметил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.
15:30   3 Января 2018
11877
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
4104
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
33156
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

14:17   2 Января 2018
10919
Новости smi2.ru
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

 «Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

 «Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

 «Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы