В Иране во время демонстраций убили троих сотрудников разведки

В городе Пираншехр погибли трое сотрудников разведывательных сил Ирана.

Об этом 3 декабря сообщает местное информационное агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В нем отмечается, что военнослужащие погибли, «сражаясь с антиреволюционными элементами».

Массовые антиправительственные акции в Иране начались 28 декабря минувшего года. Протестующие выражают недовольство из-за роста цен на продукты и высокого уровня коррупции в стране. Очень быстро манифестации переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками полиции. Согласно последним данным, в результате массовых акций протеста в стране погибло не менее 20 человек.