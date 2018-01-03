В Москве после новогодних выступлений отравились 11 актеров

Более 10 артистов, занятых в новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома Союзов в Москве, отравились.

Об этом 3 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Работники ведомства незамедлительно после поступления сообщений об отравлении одиннадцати артистов отправились на место их работы и в предоставившую питание организацию для проведения эпидрасследования. Кроме того, в Роспотребнадзоре, отметили, что количество отравившихся могло быть больше. Уточняется, что речь идет об актерах, принимавших участие в праздничных постановках Колонного зала Дома Союзов.

Торжественные мероприятия по-прежнему продолжаются. Ситуация в настоящее время остается на контроле ведомства.