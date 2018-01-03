Свадьба принца Гарри принесет экономике Британии почти 700 млн долларов
Бракосочетание принца Гарри принесет экономике Великобритании почти 700 миллионов долларов.
Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на прогнозы экспертов консалтинговой фирмы Brand Finance. Свадьба британского принца и американской актрисы Меган Маркл запланирована на 19 мая текущего года. Торжественная церемония пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Все расходы на женитьбу возьмет на себя семья принца.
Ожидается, что на королевскую свадьбу в Лондон прибудут не менее 350 тысяч туристов. Эксперты посчитали, что приблизительно такое же число иностранцев прибыло в 2011 году в Соединенное Королевство, когда на Кейт Миддлтон женился принц Уильям.