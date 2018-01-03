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21:25   3 Января 2018
Россия
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Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

Одна из легковушек, ставшей участницей аварии на трассе Ханты-Мансийск — Советский, выехала на встречную полосу.

Об этом информирует пресс-служба полиции ХМАО-Югры, пишет ТАСС. Машины врезались лоб в лоб, вероятно, один из водителей не справился с управлением транспортного средства. В автомобиле Mazda находились две семьи, проживающие в Сургуте, информация о находившихся во второй машине Renault Duster еще уточняется. В настоящее время дорогу перекрыли, было организовано реверсивное движение. Устанавливается виновник дорожно-транспортного происшествия.

В аварии, произошедшей в Октябрьском районе ХМАО-Югры, погибли десять человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего было инициировано уголовное дело.

Автор: Ольга Шпакова
#авария #дтп #полиция #югра #хмао
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