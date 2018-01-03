Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В Москве после новогодних выступлений отравились 11 актеров

В Москве после новогодних выступлений отравились 11 актеров

 Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО
Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе

 Украинскую правозащитницу, найденную мертвой в реке, зарезали

Украинскую правозащитницу, найденную мертвой в реке, зарезали
Свадьба принца Гарри принесет экономике Британии почти 700 млн долларов

Свадьба принца Гарри принесет экономике Британии почти 700 млн долларов

 Генсек ООН приветствует восстановление связи между КНДР и Южной Кореей

Генсек ООН приветствует восстановление связи между КНДР и Южной Кореей
В Москве после новогодних выступлений отравились 11 актеров

В Москве после новогодних выступлений отравились 11 актеров

 Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО

Стали известны подробности крупного ДТП в ХМАО
Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе

 Украинскую правозащитницу, найденную мертвой в реке, зарезали

Украинскую правозащитницу, найденную мертвой в реке, зарезали
Свадьба принца Гарри принесет экономике Британии почти 700 млн долларов

Свадьба принца Гарри принесет экономике Британии почти 700 млн долларов

 Генсек ООН приветствует восстановление связи между КНДР и Южной Кореей

Генсек ООН приветствует восстановление связи между КНДР и Южной Кореей
21:26   3 Января 2018
Ближнее зарубежье
70

Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал главе МИД Германии Зигмару Габриэлю об обстановке на Украине.

Об этом сообщает ТАСС. По словам украинского дипломата, обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной. Несмотря на объявленное перемирие, отметил Климкин, обстрелы на востоке Украины все еще продолжаются, в результате чего погибли трое и получили ранения 15 украинских военнослужащих. Лишь за последние дни имело место свыше 60 обстрелов, более трети из них - из запрещенного оружия, заявил глава МИД Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать обстановку на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. 

Автор: Алла Ларионова
#донбасс #украина #климкин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине
Украинцы так и не показали, где приземлились ракеты нового комплекса «Гром-2», заметил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.
15:30   3 Января 2018
11280
«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы Ближнее зарубежье

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

14:42   3 Января 2018
3774
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился Весь мир

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

12:33   3 Января 2018
30338
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

14:17   2 Января 2018
10787
Новости smi2.ru
Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

Экс-посол США Макфол призвал к перевороту в России, потом подумал и извинился

 «Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

 «Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

 «Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы

«Нетленное советское». Советские фильмы в Новый Год вернулись на украинские телеканалы