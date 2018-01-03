Глава МИД Украины сообщил коллеге из Германии о напряженной ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал главе МИД Германии Зигмару Габриэлю об обстановке на Украине.

Об этом сообщает ТАСС. По словам украинского дипломата, обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной. Несмотря на объявленное перемирие, отметил Климкин, обстрелы на востоке Украины все еще продолжаются, в результате чего погибли трое и получили ранения 15 украинских военнослужащих. Лишь за последние дни имело место свыше 60 обстрелов, более трети из них - из запрещенного оружия, заявил глава МИД Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать обстановку на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.