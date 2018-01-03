Генсек ООН приветствует восстановление связи между КНДР и Южной Кореей

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует открытие канала связи между Южной Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Об этом заявил его официальный представитель Фархан Хак, пишет РИА Новости. Гутерреш отмечает, что организация остается привержена обеспечению выполнения резолюций Совбеза по денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Хака, ООН надеется, что усиление дипломатических инициатив поможет достичь этой цели.

Ранее сообщалось, что Гутерреш с беспокойством наблюдает за ситуацией в Иране и призывает избежать распространения насилия в Иране, где до сих пор длятся протесты.