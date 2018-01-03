Украинскую правозащитницу, найденную мертвой в реке, зарезали

В Нацполиции Украины озвучили предварительную причину смерти правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом 3 января сообщает УНИАН. Отмечается, что, согласно предварительным данным экспертизы тела, девушка скончалась от множественных колото-резаных ран.

«На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти», — заявил журналистам глава пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

Ранее стало известно, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской, чье тело было найдено в одной из рек Киевской области 1 января.